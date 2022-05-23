Son Dakika: İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir sivil polis yaralandı.
Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.
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