Son Dakika: İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı

Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir sivil polis yaralandı.

DHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:12
Son Dakika: İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
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Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.

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