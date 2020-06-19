Sosyal medya bu yanıtı konuşuyor: Öbür tarafta market mi varmış?

19 Haziran 2020 Cuma, 15:04

Yol Tv muhabiri Ankara'da yurttaşlara "Kıdem tazminatı fona devredilsin mi?" diye sordu.

Bir yurttaş soruya "O saaten sonra ne yapacakmışız biz 75 yaşında? Mezara mı götüreceğiz? Öbür tarafta market mi varmış? Paraları kendilerine ayırıyorlar. Biz bize yeteriz deyip milleti kandırdılar" diye tepki gösterdi. Yurttaşın verdiği yanıt sosyal medyada büyük ilgi gördü.