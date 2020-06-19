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Sosyal medya bu yanıtı konuşuyor: Öbür tarafta market mi varmış?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne göre, işçinin hakkı olan kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışılıyor. Düzenleme işçi tazminatlarının üçte birinin fona aktarılması ve burada biriken paranın 60 yaşına kadar çekilememesini öneriyor. Bir sokak röportajında kıdem tazminatına ilişkin soruya yanıt veren yurttaşın söyledikleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2020 Cuma, 15:04

Yol Tv muhabiri Ankara'da yurttaşlara "Kıdem tazminatı fona devredilsin mi?" diye sordu.

Bir yurttaş soruya "O saaten sonra ne yapacakmışız biz 75 yaşında? Mezara mı götüreceğiz? Öbür tarafta market mi varmış? Paraları kendilerine ayırıyorlar. Biz bize yeteriz deyip milleti kandırdılar" diye tepki gösterdi. Yurttaşın verdiği yanıt sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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