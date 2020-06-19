Sosyal medya bu yanıtı konuşuyor: Öbür tarafta market mi varmış?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne göre, işçinin hakkı olan kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışılıyor. Düzenleme işçi tazminatlarının üçte birinin fona aktarılması ve burada biriken paranın 60 yaşına kadar çekilememesini öneriyor. Bir sokak röportajında kıdem tazminatına ilişkin soruya yanıt veren yurttaşın söyledikleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yol Tv muhabiri Ankara'da yurttaşlara "Kıdem tazminatı fona devredilsin mi?" diye sordu.
Bir yurttaş soruya "O saaten sonra ne yapacakmışız biz 75 yaşında? Mezara mı götüreceğiz? Öbür tarafta market mi varmış? Paraları kendilerine ayırıyorlar. Biz bize yeteriz deyip milleti kandırdılar" diye tepki gösterdi. Yurttaşın verdiği yanıt sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Video Haberler
- Hortum paniği kamerada
- Sağanak yağış İstanbul'u olumsuz etkiledi
- Görenler şoke oldu...10 kişi tarafından çekildi
- Balıkesir'de korkunç cinayet!
- Böyle yanıt verdi: Öbür tarafta market mi varmış?
- ABD'de göstericiler George Washington heykelini yıktı
- Gökyüzü bir anda karardı! Dev hortum kamerada
- Babacan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
- Dondurma koronavirüs bulaştırır mı? İşte yanıtı
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler