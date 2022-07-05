Su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

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Kilis'in Musabeyli ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 09:39

Hacılar köyünde ait su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan Hüseyin Aydoğdu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpeği yaptığı çalışmayla kuyudan çıkarıp, tedavi edilmek üzere veterinere götürdü.

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