Tarsus Belediyesi'nin 'Ata Tohumu' projesi Türkiye'de dayanışma ağına dönüştü
Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’ın “Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla başlattığı atalık tohum kampanyası Mersin sınırlarını aştı, bir dayanışma ağına dönüştü. Antalya’da yaşayan emekli ziraat teknikeri Murtaza Yenitur da o dayanışmaya katılanlardan biri. Yenitur, Tarsus Belediyesi’nin kampanyasını basından öğrenince Başkan Bozdoğan’a bir teşekkür mektubu yazdı. Mektupla beraber Malatya’nın Arapgir ilçesine özgü dolmalık kurutmalık biberin atalık tohumlarını da gönderdi. Böylece Malatya’dan alınan, Antalya üzerinde Tarsus’a gelen o tohumlar Tarsus Belediyesi Tohum Gen Bankası’na kazandırıldı. Tarsus’ta ilk Arapgir biberi ekimi şubat ayı sonunda yapılacak.
Tarsus Belediyesi’nin “Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla yürüttüğü atalık tohum projesi ile onlarca çeşit ürünün özgün tohumları koruma altına alınıyor, çoğaltılıyor ve üreticilere dağıtılarak ekimi yaygınlaştırılıyor. Tarsus Belediyesi Tohum Gen Bankası bir yandan atalık tohumları çiftçilere dağıtırken bir yandan da tohum takaslarıyla bir dayanışma ağı örüyor.
1968 yılından beri tarımla iç içe olan emekli ziraat teknikeri Murtaza Yenitur da bu dayanışmaya duyarsız kalmadı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Yenitur, basından öğrendiği proje dolayısıyla Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan’a bir mektup yazdı. Adana Bölge Ziraat Okulu’ndan mezun olduğu için bölge tarımını iyi bilen Yenitur, mektupla beraber, Malatya’nın Arapgir ilçesine özgü Arapgir dolmalık, kurutmalık biberinin özgün tohumlarını da Tarsus Belediyesi’ne gönderdi. Yenitur mektubuna Arapgir biberinin menşeini ve özelliklerini anlattığı bir not da ekledi.
Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, bu dayanışmasından dolayı Murtaza Yenitur’u görüntülü arayarak teşekkür etti. Bozdoğan, “Bu yaptığınız Türkiye’nin geleceği için çok önemli. Sizin yaptığınız bu davranış bizleri gerçekten mutlu etti. İnanın şubat ayının sonunda ekimini yapıp en kısa zamanda ürünleri size ulaştıracağıma söz veriyorum” dedi.
Murtaza Yenitur da, Tarsus Belediyesi’nin atalık tohum projesiyle ilgili haberi okuduğunda duygulandığını belirterek, “Keşke yakın olsaydım da sizi ziyaret etseydim. İnşallah sizin gibi başkanlar çoğalır” ifadelerini kullandı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bir kentin en önemli gücü üretim ve üretim dinamiklerini uygulayabilmektir. Tarsus genelinden ve birçok yerden getirilen ata tohumunu ileriki dönemlerde diğer belediyelerle işbirliği halinde, onlara da dağıtıp Türkiye’nin birçok yerinde buna öncülük yapmaktan Tarsus Belediye Başkanı olarak mutluluk duyarım” dedi.
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