Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 10:06

Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Çiftlikler mevkinde meydana geldi. Çorlu’dan Tekirdağ istikametine giden K.T., yönetimindeki 34 VZ 3865 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önünde seyreden  A.G.'nin kullandığı 17 RS 277 plakalı otomobile çarptı.

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