Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hafif ticari aracın önündeki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Çiftlikler mevkinde meydana geldi. Çorlu’dan Tekirdağ istikametine giden K.T., yönetimindeki 34 VZ 3865 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önünde seyreden A.G.'nin kullandığı 17 RS 277 plakalı otomobile çarptı.
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