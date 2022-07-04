Tekkeköy’deki yangın korkuttu
Samsun'un sanayi bölgesi Tekkeköy ilçesinde çıkan yangın sonrası oluşan karabulutlar çevrede korkuya yol açtı.
Tekkeköy’de meydana gelen lastik yangını, kentin kara bulutlarla kaplanmasına neden oldu. 5 km uzaklıktan bile belli olan kara bulutlar vatandaşlarda panik oluşturdu.
Çevrede bulunan otlara da sirayet eden yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tekkeköy ve Tekkeköy OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, alevleri çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Yetkililer, yangının merkez ekiplerinin bölgeye gitmesine gerek kalmadan kontrol altına alındığını ve oluşan kara bulutların da lastik yangınından kaynaklandığını ifade ettiler.
Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Video Haberler
- Tekkeköy’deki yangın korkuttu
- 3 ilçenin trafiğini rahatlatması beklenen yol açıldı
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Metroda 'alkol' kavgası
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Yunanistan’da 53 noktada orman yangını
- Domuz sürüsü araçlara aldırış etmedi karşıya geçti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Çekiçli adam dehşeti kamerada: Ortalık savaş alanı
- Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Memur zammı belli oldu: İşte en düşük maaş
- Demirören'e tarih verdi
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- Trafik ışıklarında yeni dönem
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Siz bunları hiç bilmemiş olun!