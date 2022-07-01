TEM'de sürücülerin 'kedi kurtarma' seferberliği

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:53

İstanbul Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı, karşıya geçmek isteyen yavru bir kedi gördü. Motosikletinden inerek sürücüleri uyaran Çanaklı, trafiği durdurdu. Bu sırada yavru kedi panikleyerek bir minibüsün motor kısmına girdi.

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