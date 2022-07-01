TEM'de sürücülerin 'kedi kurtarma' seferberliği
Ataşehir TEM bağlantı yolunda karşıya geçmek isteyen yavru kediyi gören motosiklet sürücüsü trafiği durdurdu. Sürücüler yavru kediyi kurtarmak için seferber olurken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı, karşıya geçmek isteyen yavru bir kedi gördü. Motosikletinden inerek sürücüleri uyaran Çanaklı, trafiği durdurdu. Bu sırada yavru kedi panikleyerek bir minibüsün motor kısmına girdi.
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