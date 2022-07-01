TEM'de sürücülerin 'kedi kurtarma' seferberliği
Ataşehir TEM bağlantı yolunda karşıya geçmek isteyen yavru kediyi gören motosiklet sürücüsü trafiği durdurdu. Sürücüler yavru kediyi kurtarmak için seferber olurken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı, karşıya geçmek isteyen yavru bir kedi gördü. Motosikletinden inerek sürücüleri uyaran Çanaklı, trafiği durdurdu. Bu sırada yavru kedi panikleyerek bir minibüsün motor kısmına girdi.
Sürücüler kediyi saklandığı yerden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Kimi sürücüler minibüsün kaputu açarak, kimisi de minibüsün altına uzanarak kediyi bulmaya çalıştı.
Motosiklet sürücüsü Çanaklı, yavru kediyi minibüsün altından çıkararak yol kenarındaki güvenli alana bıraktı. Yavru kedi bir süre sonra oradan uzaklaştı.
"ARACIN ALTINA GİRDİ"
Çanaklı, "Karşıya geçmeye çalışıyordu. Aracın altına girdi, çıkardık" dedi. Kedinin kurtarılması sırasında kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
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