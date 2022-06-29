Turhan Çömez: 'Peker, Erdoğan'ı tehdit ediyor... Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'
Eski AKP'li milletvekili Turhan Çömez, "Sedat Peker’in verdiği isimlerin toplum nezdinden çok fazla bir karşılığı yok fakat Erdoğan nezdinde bu isimler çok önemli ve anlamlı isimler" dedi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, suç örgütü lideri Sedat Peker'in payhlaşımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
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