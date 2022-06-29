Turhan Çömez: 'Peker, Erdoğan'ı tehdit ediyor... Elinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:29

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve 22. Dönem AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, suç örgütü lideri Sedat Peker'in payhlaşımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.



TELE1’de Tuba Emlek’in sunduğu ‘Mercek’ programına konuk olan Turhan Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Sedat Peker çok ince, zekice bir yol izliyor. Sedat Peker’in verdiği isimlerin toplum nezdinden çok fazla bir karşılığı yok fakat Erdoğan nezdinde bu isimler çok önemli ve anlamlı isimler. Sedat Peker özellikle konuşmalarının arasına bu isimleri zikrederek Erdoğan’la bizim anlayamadığımız, yorumlayamadığımız bir dille iletişim sağlıyor. Ve bana göre bir anlamda Erdoğan’ı tehdit ediyor. Benim birinci okumam bu yönde.

Peker konuşmalarının arasına bu isimleri zikrederek Erdoğan’la bizim anlayamadığımız, yorumlayamadığımız bir dille iletişim sağlıyor.

İkinci okumam ise Sedat Peker’in elinde bizim tahminimizin ötesinde son derece ciddi bilgiler, belgeler var. Bunların nasıl ulaştırıldığı konusunda hiçbir bilgim yok ama muhtemelen devletin değişik kademelerinden kendisine intikal etirilmiş. Yoksa bir kişinin bu kadar derin ve kapsamlı bilgiye sahip olması mümkün değil. Sedat Peker muhtemelen Erdoğan’la kurduğu bu görülmeyen iletişimi seçim döneminde daha da hızlandıracak ve şu anda bunun hazırlıklarını yapıyor. Şu anda ortaya koymuş olduğu iddialarla ‘söylediği doğru’ anlayışını pekiştirmek istiyor ki seçim zamanı ortaya koyduğu bilgi ve belgelerle daha büyük bir kamuoyu oluştursun. Bir hekim olarak son derece kararlı görüyorum. Elinde avucunda ne varsa tüm bunları seçim atmosferinde kullanacak. Keşke bu süreç devlet tarafından idare edilseydi… Keşke yargı ve demokrasinin tüm kurumları çalışarak bu rezilliklerin, yolsuzlukların, uyuşturucunun, mala çökmenin takibati yapılsaydı…”