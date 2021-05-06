Üç fidan mezarları başında anıldı.. Polis iki kişiye ceza kesti
Askeri cunta tarafından 49 yıl önce idam edilen 68 kuşağının simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan pandemide de unutulmadı ve Ankara’da mezarları başında anıldılar. Mezarlıkta nöbet tutan polisler, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için anmaya katılan iki kişiye 6 bin 300 TL para cezası kesti.
Türkiye'deki 68 kuşağının simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bundan tam 49 yıl önce 6 Mayıs'ta sabaha karşı idam edildi.
Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği üç fidanın kabirleri bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizdi. Ancak Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç fidanın başında nöbet tutuyordu.
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve partiden iki temsilci Üç Fidan’ın mezarlarına karanfil bıraktı. İşleyen, Üç Fidan için ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:
“Türkiye’nin bağımsızlığı, halkın mutluluğu için canı pahasına mücadele eden devrimcileri sevgi ve saygıyla anıyorum. Devrimci tarihimizin birikimi bugün de en büyük güç kaynağımız olmaya devam ediyor. Bugünkü tek adam diktası altında süren emperyalizme bağımlı bu köhnemiş düzene karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizde onlar bize güç vermeye, ışık olmaya devam ediyor.”
ANMAYA KATILAN İKİ KİŞİYE 6 BİN 300 TL CEZA KESİLDİ
Anmaya katılan iki kişiye ise muafiyet hakları olmaksızın sokağa çıkarak yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi.
Video Haberler
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu