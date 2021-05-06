Üç fidan mezarları başında anıldı.. Polis iki kişiye ceza kesti

06 Mayıs 2021 Perşembe, 11:27

Türkiye'deki 68 kuşağının simge isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bundan tam 49 yıl önce 6 Mayıs'ta sabaha karşı idam edildi.

Her yıl binlerce insanın ziyaret ettiği üç fidanın kabirleri bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizdi. Ancak Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç fidanın başında nöbet tutuyordu.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve partiden iki temsilci Üç Fidan’ın mezarlarına karanfil bıraktı. İşleyen, Üç Fidan için ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“Türkiye’nin bağımsızlığı, halkın mutluluğu için canı pahasına mücadele eden devrimcileri sevgi ve saygıyla anıyorum. Devrimci tarihimizin birikimi bugün de en büyük güç kaynağımız olmaya devam ediyor. Bugünkü tek adam diktası altında süren emperyalizme bağımlı bu köhnemiş düzene karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizde onlar bize güç vermeye, ışık olmaya devam ediyor.”

ANMAYA KATILAN İKİ KİŞİYE 6 BİN 300 TL CEZA KESİLDİ

Anmaya katılan iki kişiye ise muafiyet hakları olmaksızın sokağa çıkarak yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi.