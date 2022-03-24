Ukrayna açıkladı: Rus gemisi vuruldu

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Berdyansk Limanı'nda bir Rus çıkarma gemisinin vurulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 11:40

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait Orsk adlı çıkarma gemisinin Berdyansk Limanı'nda vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rusya’nın Karadeniz Filosu’ndaki Orsk çıkara gemisi, işgal edilen Berdyansk limanında vuruldu” denildi.

Bakanlıktan paylaşılan fotoğrafta, gemide büyük çaplı yangın çıktığı görüldü.

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