Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Sumy bölgesinde 71 yetim bebek, insani koridor açılmasıyla çatışma bölgesinden kurtarıldı.
Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık iki haftadır bu bebekleri saklıyorduk. Onları başka ülkelerden evlat edinecek kişiler neyse ki hızlıca bulundu. İnsani koridorun açılmasıyla ilk fırsatta ailelerini çeşitli nedenlerle kaybeden bu bebekleri çatışma bölgesinden uzaklaştırdık" dedi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı Kalp Enstitüsü Genel Müdürü Todurov Boris Mikhailovich, kurtarılan bebeklerin görüntülerini paylaştı. Mikhailovich, sosyal medya paylaşımında, "Ebeveynleri yok ve bir süre onların anne ve babası olduk. Devam ediyoruz. Bugün cephe hattı her birimizin önünden geçiyor. Bebekleri Sumy Yetimhanesi'nden aldık" dedi.
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