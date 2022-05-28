Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından öldürülen Rojda Şayla, Antalya'da toprağa verildi

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:25

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı sitenin 14'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nuh Şayla, iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın oturduğu siteye geldi. Kadının dairesinin kapısına giden Şayla, kapının açılmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti.



Haberin devamı...

