Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından öldürülen Rojda Şayla, Antalya'da toprağa verildi
İzmir'de boşanmak istediği Nuh Şayla tarafından öldürülen Rojda Şayla'nın (43) cenazesi, Antalya'ya getirildi. Şayla, Antalya Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı sitenin 14'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nuh Şayla, iddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Şayla'nın oturduğu siteye geldi. Kadının dairesinin kapısına giden Şayla, kapının açılmaması üzerine tabanca ile art arda ateş etti.
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