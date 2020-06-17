Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken görüntüsü
Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı uzun süredir evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez sokağa çıkarak hayvanat bahçesini ziyaret etti. Komedyenin ara ara titreyen eli ise sevenlerini korkuttu.
Evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde tedavisine evinde devam edilen Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti.
ELİNİN TİTREMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titremesi de dikkatlerden kaçmadı.
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