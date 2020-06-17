Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken görüntüsü

17 Haziran 2020 Çarşamba, 17:31

Evinin banyosunda düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Şimdilerde tedavisine evinde devam edilen Erbil, aylar sonra evinden dışarıya çıktı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti.

ELİNİN TİTREMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titremesi de dikkatlerden kaçmadı.