Vedat Bilgin'den işçi, emekli ve memur ücretlerine ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacaklarını, aralık ayında ise asgari ücreti değerlendirirken de çalışanları koruyacak seviyede belirleyeceklerini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar yaptı. Bilgin, iftar sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
“BİZİM DEVLET ANLAYIŞIMIZ MİLLETLE BİRLİK OLMAKTIR”
Bakan Bilgin, “Bugün burada ağırlıklı olarak işçi kardeşlerimiz var. Çalışanlarımız, memurlarımız var. Aramızda emekliler var. Bütün bunlar, bu gruplar bizim çalışma hayatımızın en önemli sosyal ortaklarıdır. Biz Türkiye’nin her alanında ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevli olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.
Bakan Bilgin, çalışma hayatının bir başka yönünün de çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğunu belirterek, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Bu talebi gerçekleştirdiğimiz emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz” diye konuştu.
TEMMUZ AYINDA DÜZENLEMELER YAPILACAK
Enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında işçileri, kamu çalışanları, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacaklarını kaydeden Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
- Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla biz en düşük emekli aylığını bin 500 liradan iki bin 500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30’un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirildi.
- Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi yapacağımızın şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum.
- Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye’nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim.
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