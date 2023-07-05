Emekli zammında "kök maaş" muamması... Milyonlar zamsız maaş alabilir!

05 Temmuz 2023 Çarşamba, 17:22

En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltecek olan teklifin yer aldığı torba yasa TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ancak bu teklifin içinde emekliye dair bir madde yer almadı.

Emekliye yapılacak zammın kök maaşa mı yoksa 7 bin 500 TL'de eşitlenen en düşük emekli maaşı üzerine mi yapılacağı konusu netliğe kavuşmadı. Emekli maaşlarının kira ödeyemeyecek kadar düşük kaldığını anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarını düzeltmenin yolu İntibak yasasıdır.Tüm emekli maaşları değişir" dedi.

14 milyon emekliden 9 milyonunun en düşük aylık olan 7 bin 500 liraya tamamlanan aylığı almak zorunda olduğunu hatırlatan Erdursun, "Eğer 10 bin lira olursa en düşük emekli aylığı bu defa emeklilerin yüzde 85'i en düşük aylığa tamamlanan aylığı alacak. 'O halde ben neden yüksekten prim yatırayım?' diyenler olacak. Bu da kayıt dışılığı artırır" diyerek uyardı.