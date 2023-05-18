Sokağa sorduk: Sizce ikinci turda seçimi kim kazanır? "Çok uzun zamandır hayal kuramıyorum..."

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Sokağa sorduk: Sizce ikinci turda seçimi kim kazanır? "Çok uzun zamandır hayal kuramıyorum..." Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş, sokağa çıktı yurttaşlara "Sizce cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda kim kazanır?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2023 Perşembe, 18:16

Cumhuriyet TV Muhabiri İrem Karataş, sokağa çıktı yurttaşlara "Sizce cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda kim kazanır?" diye sordu.

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