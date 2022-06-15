Yol çöktü, beton mikseri devrildi:1 yaralı

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Park halindeki Mercedes marka beton mikserinin ağırlığına dayanamayan yol çöktü. Düzce'de yaşanan olayda 1 kişi yaralanırken; devrilen mikserin yoldan kaldırılması için de vinç çağırıldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 15:12

Düzce’de bir inşaata beton getiren mikser, park halindeyken yolun çökmesi sebebi ile devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

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