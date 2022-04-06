Yoldan çıkan aracın para çeken yurttaşa çarptığı kaza kameraya yansıdı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:24

Burdur'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına Ocak ayında meydana gelen kaza saniye saniye yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, hem ATM'de para çekmeye çalışan yurttaşa, hem de ATM'ye çarptı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.