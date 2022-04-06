Yoldan çıkan aracın para çeken yurttaşa çarptığı kaza kameraya yansıdı
Burdur’da dikkatsiz sürücü ATM'de para çekmeye çalışan yurttaşa çarptı. Kaza kameraya yansıdı.
Burdur'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına Ocak ayında meydana gelen kaza saniye saniye yansıdı.
Bahçelievler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, hem ATM'de para çekmeye çalışan yurttaşa, hem de ATM'ye çarptı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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