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YouTuber çift, çocuklarının cinsiyetini Dubai'deki Burj Khalifa’ya yansıttı

Dubai'de yaşayan YouTuber çift Anas ve Asala Marwah, 2. çocuklarının cinsiyetini Dubai'deki Burj Khalifa’ya yansıttı. PerthNow'da yer alan habere göre bu gösterinin maliyetinin 130 bin doları bulduğu öğrenildi. İlk çocukları kız olan çift, yeni bebeklerinin erkek olacağını öğrenince coşkulu bir sevinç yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 13:11

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