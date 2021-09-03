Yurttaş Akşener'e anlattı: İstanbul Valisi 'Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin' dedi

03 Eylül 2021 Cuma, 16:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da katıldığı canlı yayın sonrası kanaldan ayrılırken yanına gelen bir esnaf elektrik ve sularının kesildiğini ve derdini anlatmak için gittiği valinin kendisini küçük düşürdüğünü ileri sürdü. Validen, esnafı 3-4 ay idare etmesini istediğini söyleyen esnaf, “O gün kravatımı taktım, saygı çerçevesi içerisinde ‘Çengiler gibi, kravat takmış, gelmişsin’ dedi. O kadar onurumu kırdı ki. Yani öldürseydi, bana kurşun sıksaydı bu kadar üzülmeyecektim” diyerek dert yandı.

“BU UCUBE SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

Yaşadığı olayın videosunu sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener, “Canlı yayın çıkışı sesini duyurmak için yanıma gelen esnaf kardeşimi iyi dinleyin. Ona gösterilen bu tavır, devletteki ciddiyet krizinin yansımasıdır. İşte bu yüzden; Milletimizin sesinin hiçe sayıldığı, kibrin ve egonun hüküm sürdüğü bu ucube sistemi değiştirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.