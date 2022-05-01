Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!

01 Mayıs 2022 Pazar, 12:38

Ekonomik krizle boğuşan yurttaşlar, Ramazan Bayramı öncesi, piyasaya göre daha uygun fiyatlı satış yapan Şirinevler'deki tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce ilerideki meydana kadar uzandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan, dükkan sorumlusu Adil İpekli, "Fiyatlarımıza ciddi zamlar kesinlikle yapmadık. Cevizli baklavamız 38 lira, fıstıklı baklavamız 52 lira, tereyağlı çeşitlerimiz 58 lira, fıstık sarmamız 74 lira bu politikayla devam edeceğiz" dedi.

"UCUZ VE KALİTELİ"

Erken saatte baklava almak için kuyruğa girdiğini belirten Adem Ata, “Durumlar belli bundan dolayı halk buraya geliyor, burada kuyrukta beklemek zorunda. Dün telefonla arayıp fiyatı telefonda sordum fıstıklı baklavanın kilosu 52 lira" dedi.

"AKLIMA HAYALİME SIĞMAYACAK BİR KALABALIKLA KARŞILAŞTIM"

Baklava sırasında bekleyen yurttaşlardan bir başkası ise, "Aklıma hayalime sığmayacak bir kalabalıkla karşılaştım. Bayramın olmazsa olmazı baklava. Ucuzluk neredeyse biz oradayız. İftarımızı burada açarız, sabah namazına doğru evin yolunu bulmuş oluruz" diye konuştu.