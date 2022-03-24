Zelenski: Rusya'nın Ukrayna işgali sadece başlangıç
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın 30. gününde sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntülü mesajda ulusa seslenen Zelenski, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya acımasızca açtığı savaşta bir ayı geride bıraktıklarını belirtti.
Zelenski, "Ukrayna, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Şimdi bile, sizin topraklarınıza değil, topraklarımızdaki halkımıza barışı geri getirmek için her şey yapıyoruz" dedi.
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