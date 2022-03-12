Zelenski'den 'Melitopol Belediye Başkanı' açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.
Zelenski, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdığına dikkati çeken Zelenski, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.
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