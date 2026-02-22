Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.02.2026 10:04:00
1.5 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Nicolai Tangen'den 'Masumiyet Müzesi' paylaşımı

1.5 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Nicolai Tangen, Orhan Pamuk imzalı 'Masumiyet Müzesi'nin dizi uyarlaması için övgü dolu bir paylaşımda bulundu. yaptı. Tangen; "Hayatta en sevdiğim kitap, bir Netflix dizisi olmuş" sözleriyle yapımı takdir etti.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan 'Masumiyet Müzesi'nin Netflix tarafından hayata geçirilen, başrollerini; Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in paylaştığı dizi için Norveç'ten övgü yorumu geldi.

Diziye dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan 1.5 trilyon dolarlık Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Nicolai Tangen, övgü dolu bir paylaşımda bulundu.

Nicolai Tangen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda hem romana hem de dizi uyarlamasına hayranlığını dile getirdi.

"HAYATTA EN SEVDİĞİM KİTAP, BİR NETFLİX DİZİSİ OLMUŞ"

Tangen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta en sevdiğim kitap, bir Netflix dizisi olmuş. Masumiyet Müzesi: 'Hayatımın en mutlu anıydı ama bunu bilmiyordum' cümlesiyle başlayan bir kitap. Güzel, yavaş ve romantik. Tam da şu anda ihtiyacımız olan şey. İyi seyirler."

