10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti: Rüştü Onur Atilla ve eski eşi Sinem Ayyıldız barıştı mı?

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız’la 10 yıllık evliliğini 10 Haziran 2024’te anlaşmalı olarak noktaladı.

AYRILIKTAN 20 GÜN SONRA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Rüştü Onur Atilla, boşanma tarihinden 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşadığını gözler önüne serdi. Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi.

Tüm bu yaşananlardan 1 yıl sonra Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

BARIŞTILAR MI?

Oğulları Kemal ve Uygar için sık sık bir araya gelen ünlü çiftin barıştığı iddia edildi.

"AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYDUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı mecralarda yer alan, eski eşim ve çocuklarımın annesi Sinem Ayyıldız ile barıştığımıza dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsızdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum."