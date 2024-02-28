100 gramı günlük C vitamini ihtiyacın karşılıyor! Birçok hastalığa şifa 'süper besin'

Karadeniz Bölgesi'nin lezzetleri arasında yer alan ve haşlama, sarma gibi çeşitli yemekleri yapılan 'karalahana', bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklardan koruyo

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:47
100 gramı günlük C vitamini ihtiyacın karşılıyor! Birçok hastalığa şifa 'süper besin'
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Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşen ve sarması, haşlaması gibi birçok lezzetli yemekleri yapılan 'karalahana' içerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklardan koruyor. Uzmanların, A, B, C ve E vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır ve demir açısından oldukça zengin olan ve virüslere karşı bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle önerdiği karalahanaya ilgi arttı

KARALAHANANIN FAYDALARI

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, bir antioksidan olan C vitamininin bağışıklığı günçlendirmeye yardımcı olduğunu açıkladı. Balcı, "Akdeniz bölgemiz, C vitamininden zengin narenciye grubu meyvelerle, Sakarya yöresi ise potasyum, demir, C vitamini zengini bal kabağı ile bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinler ile zengindir. Güçlü antioksidan olan bu besinler, sonbaharda bolca tüketmemiz gereken besinlerdir" dedi.

Balcı karalahanın faydalarını şöyle anlattı: “Süper besin”ler arasında yer alan kara lahananın 100 gramı günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemizde daha çok Karadeniz Bölgesi’nde tüketilen kara lahana birçok hastalığa şifadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, enfeksiyonlara karşı korunmada, lif değerinin yüksek olmasından dolayı sindirim sisteminin düzenlenmesinde, kalsiyum içeriğinden dolayı kemik sağlığında etkili olan kara lahananın tüketilmesine önem verilmelidir."


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