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14 yıllık arkadaşlıkları nikahla taçlandı: Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi

14 yıllık arkadaşlıkları nikahla taçlandı: Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi

4.08.2025 11:00:00
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Haber Merkezi
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14 yıllık arkadaşlıkları nikahla taçlandı: Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu evlendi

'Akasya Durağı'nın Zeyno’su Sitare Akbaş, Cengiz Orhonlu ile dünyaevine girdi. Oyuncu çift, aile bireyleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğün yaptı.

Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran oyuncu Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, evlendi.

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Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu'nun düğününde eğlenceli anlar, sosyal medyadan paylaşıldı. Gelin ile damat karşılıklı zeybek oynadı.

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"14 YILLIK ARKADAŞIZ, BİR AY ÖNCE EVLENMEYE KARAR VERDİK"

Nikah sonrası muhabirlerle sohbet eden Sitare Akbaş, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" dedi.

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