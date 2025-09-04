Cumhuriyet Gazetesi Logo
14 yıllık evlilik tek celsede bitti: Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı

4.09.2025 17:24:00
Haber Merkezi
'Doktorlar' dizisinin 'Ela’sı Yasemin Özilhan ile Anadolu Holding'in veliahtı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği bitti. Anlaşmalı olarak dün boşandıklarını açıklayan Yasemin Özilhan, "İhanet ve aldatma yok" dedi.

Oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de dünyaevine girdi. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, kısa süre önce ayrılık iddialarıyla gündem oldu.

Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü çift, 14 yıllık evliliklerini dün görülen tek celselik dava ile sonlandırdı.

"İHANET VE ALDATMA YOK"

Yasemin Özilhan'ın sosyal medyada yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

''Kamuoyunun bilgisine, 14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir."

