15 Temmuz'un yarım veya tam gün olup olmadığı sorgulanıyor. 15 Temmuz'da yurt genelinde çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2026 hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor ve Çarşamba gününe denk gelmesiyle birlikte kamu kurumları ile birçok iş yerinde hizmete ara veriliyor.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2026 Pazar

Cumhuriyet Bayramı Arifesi 28 Ekim 2026 Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2026 Perşembe