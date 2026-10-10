15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin ayrıntıları, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni yönetmelikle birlikte 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? 15 yaş altı sosyal medya yasağı hangi maddeleri içeriyor? İşte ayrıntılar...

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme, 10 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Ancak yönetmelik henüz yürürlüğe girmedi. Yeni düzenleme, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin tamamlanması amacıyla 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süresi tanındı.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik, 1 Kasım 2026'da uygulanmaya başlayacak.

Bu tarihten itibaren sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yeni hesap oluşturmak isteyen kullanıcıların yaşları doğrulanacak ve yaş şartını karşılamayanların hesap açma talepleri reddedilecek. Daha önce açılmış hesaplar için de yaş doğrulama süreci uygulanacak.

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NELERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenleme, çocukların çevrim içi güvenliğini ve kişisel verilerinin korunmasını amaçlıyor. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama, çocuklara özel hizmet sunma ve ebeveyn kontrol araçları sağlama yükümlülükleri getiriliyor.

YAŞ DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Sosyal medya platformları, hesap oluşturma aşamasında kullanıcıların yaşını doğrulamak zorunda olacak. Bu işlem, e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Sistemde kullanıcıların kimlik bilgilerinin paylaşılması yerine yalnızca 15 ve 18 yaş eşiklerini karşılayıp karşılamadıklarına ilişkin bilgi kullanılacak. Böylece yaş doğrulama sürecinde kişisel verilerin korunması esas alınacak.

15 YAŞINI DOLDURAN ÇOCUKLAR İÇİN HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?

15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşına girmemiş kullanıcılar, kendilerine özel olarak düzenlenen sosyal medya hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu hesaplarda gizlilik ve güvenlik önlemleri varsayılan olarak uygulanacak.

Çocuklara özel hesaplar gizli olacak ve herkese açık hesap seçeneği sunulmayacak. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek; diğer kullanıcılar ise bu hesapların takipçi ve takip edilen listelerini görüntüleyemeyecek. Ayrıca bu hesaplarda canlı yayın açılmasına ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesine izin verilmeyecek.

Yönetmelik, çocukların sosyal medya platformlarında daha uzun süre kalmasına neden olabilecek tasarım ve algoritmalara da sınırlamalar getiriyor. Çocukların davranışlarına göre hesapların özelleştirilmesi ve kişisel verilerin profilleme ya da kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerinde kullanılması engellenecek.

Platformların, çocukların fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişimine zarar verebilecek içeriklere maruz kalma riskini azaltan filtreleme ve öneri sistemi ayarlarını uygulaması gerekecek. Çocuk hesaplarının korunmasına yönelik teknik tedbirler de alınacak.

EBEVEYN DENETİMİ NASIL OLACAK?

Yeni düzenlemeyle sosyal medya platformlarına ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getiriliyor. Ebeveynler bu araçlar sayesinde çocuklarının hesap ve özellik ayarlarını yönetebilecek, kullanım sürelerini sınırlandırabilecek ve ücretli işlemler için izin veya onay mekanizmalarını kullanabilecek.

Ekran süresinin izlenmesi ve konum paylaşımının kontrol edilmesi gibi özellikler de ebeveynlere sunulacak. Bu araçların Türkçe olması, kolayca bulunup etkinleştirilebilmesi ve farklı cihazlarla işletim sistemlerinde çalışabilmesi gerekecek. Ebeveyn denetiminin çocukların mahremiyetini orantısız biçimde ortadan kaldırmaması da düzenlemenin temel ilkeleri arasında yer alıyor.

MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILACAK MI?

Yönetmelik, yalnızca 1 Kasım 2026'dan sonra açılacak hesapları değil, daha önce oluşturulmuş hesapları da kapsıyor. Mevcut hesaplarda yaş doğrulama işlemlerinin en geç 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanması gerekecek.

Yaş doğrulaması sonucunda 15 yaşını doldurmadığı belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları, kendilerine bilgi verilerek kapatılacak. Bu hesaplara ait veriler, itiraz başvurusu yapılması hâlinde süreç tamamlandıktan sonra; itiraz edilmemesi durumunda ise gecikmeksizin silinecek.

15 yaşını doldurmuş çocukların hesapları ise çocuklara özel gizlilik, güvenlik ve hizmet kurallarına tabi olacak.