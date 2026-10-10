Michael Jackson’ın ikonik ceketi açık artırmada: Rekor fiyat bekleniyor

Michael Jackson’ın müzik tarihine geçen Thriller klibinde giydiği siyah-kırmızı deri ceket, aralık ayında açık artırmaya çıkarılacak. 1983’te yayımlanan klipte Jackson’ın zombilerle dans ettiği sahnelerde giydiği dana derisinden yapılmış ceket için 10 milyon doların üzerinde bir satış fiyatı bekleniyor.

İkonik parça, Los Angeles’ta Julien’s Müzayede Evi tarafından düzenlenecek açık artırmada yeni sahibini bulacak. Beklenen fiyata ulaşması halinde ceket, müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir satış rekoruna imza atabilir.

Ceket, daha önce 2011 yılında 1,8 milyon dolara satılmıştı. Yeni satışta beklenen fiyat, müzik dünyasının en değerli hatıra parçalarından biri olan David Gilmour’un “Black Strat” gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekoru da gündeme getiriyor.

‘THRİLLER’ İÇİN İKİ CEKET HAZIRLANDI

Açık artırmaya çıkarılacak ceket, Thriller klibi için hazırlanan iki parçadan biri. Diğer ceket, Jackson’ın zombi olarak göründüğü sahnelerde kullanılmak üzere kasıtlı olarak yırtılmış ve eskitilmiş bir görünüme kavuşturulmuştu.

Jackson’ın mirasçıları tarafından korunan bu ikinci ceket, Rock and Roll Hall of Fame Müzesi’nde sergileniyor.

İKONİK TASARIMIN ARKASINDA DEBORAH NADOOLMAN LANDİS VAR

Ceket, Michael Jackson’ın fiziksel görünümünü vurgulamak amacıyla abartılı omuzlar ve belirgin V şeklinde bir silüetle tasarlandı. Tasarımın arkasındaki isim, kostüm tasarımcısı Deborah Nadoolman Landis’ti.

Jackson’ın uzun yıllar birlikte çalıştığı kostüm tasarımcıları Dennis Tompkins ve Michael Bush’tan da daha sonraki sahne performanslarında kullanılmak üzere ceketin farklı versiyonlarını hazırlamaları istendi.

Bush’un anlatımına göre Jackson, orijinal ceketi iki tasarımcıya getirerek gelecekteki turnelerde aynı görünümü yeniden oluşturabilmeleri için bir kalıp çıkarmalarını istedi. Tasarımcılar cekete zarar vermeden kalıp çıkarmayı başardı. Jackson da teşekkür etmek amacıyla ceketi onlara hediye etti.

Ceketin iç astarında siyah kalemle “Bush ve Dennis'e sevgilerimle Michael Jackson” yazısı, kılıfında ise Jackson’ın imzası bulunuyor.

Tompkins ve Bush, sonraki turneler için ceketin farklı versiyonlarını tasarlamayı sürdürdü. Bu tasarımlar zamanla, stadyumlarda daha çarpıcı görünmesi amacıyla karanlıkta parlayan ve ışık efektleri içeren kostümlere kadar uzandı.

‘THRİLLER’ MÜZİK TARİHİNDE İZ BIRAKTI

Michael Jackson’ın aynı adlı albümünde yer alan Thriller, yalnızca bir şarkı klibi değil, kısa film anlatımını popüler müzikle birleştiren yapımlardan biri olarak öne çıktı.

Albüm, 1984 Grammy Ödülleri’nde sekiz ödül kazanarak büyük başarı elde etti. Klibin kültürel etkisi yıllar sonra da devam etti: ABD Kongre Kütüphanesi, Thriller videosunu tarihsel, kültürel ve estetik önemi nedeniyle 2009 yılında Ulusal Film Arşivi’nde korunmak üzere seçti.

Jackson’ın Thriller klibinde ve provalarında giydiği siyah deri mokasen ayakkabılar da açık artırmada satışa sunulacak. Ayakkabılar için 30 bin ila 50 bin dolar arasında bir fiyat öngörülüyor.

CEKET ULUSLARARASI SERGİ TURUNA ÇIKIYOR

Açık artırma öncesinde seçilmiş hatıra parçaları uluslararası bir sergi turunda ziyaretçilerle buluşacak. Julien’s Müzayede Evi’ndeki serginin 7 Ekim’de başladığı, parçaların 9-12 Ekim tarihleri arasında Japonya’nın Osaka kentinde sergileneceği bildirildi.

Koleksiyondaki parçaların kasım ayında Formula 1 haftası kapsamında Abu Dabi’de de sergilenmesi planlanıyor. Açık artırmanın ise 8 ve 9 Aralık tarihlerinde Los Angeles’ta yapılması bekleniyor.