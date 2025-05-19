19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı bu anlamlı günde Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak. Peki, 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl 16. yıldönümü kutlanıyor. Milli mücadelenin başladığı ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Samsun’da SoloTürk ve Türk Yıldızları gökyüzünde yerini alacak. Peki, 19 Mayıs SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SoloTürk Samsun’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. 19 Mayıs Pazartesi günü Doğu Park’ta başlayacak uçuş saat 16:00’da başlayacak. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları’da Samsun’da semaya yükselecek. Heyecan dolu gösteri saat 16:30’da gerçekleştirilecek. SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI PROGRAMI 19 Mayıs SoloTürk gösteri bilgileri; Tarih: 19 Mayıs 2025 Pazartesi Saat: 16:00 Yer: Doğu Park, Samsun 19 Mayıs Türk Yıldızları gösteri bilgileri; Tarih: 19 Mayıs 2025 Pazartesi Saat: 16.30 Yer: Doğupark Sahili, Samsun