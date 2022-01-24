2 asırlık soruyu çözen matematikçi, 10 yıl sonra ilk dersini İzmir'de verdi
İtalyan matematikçi Gian Francesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen, 110 şiiri Türk sanat müziği türünde bestelenen emekli öğretmen Mustafa Töngemen İzmir'de ders verdi.
İtalyan matematikçi Gianfrancesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen, 110 şiiri Türk sanat müziği türünde bestelenen emekli öğretmen Mustafa Töngemen, Bucalılar'la buluştu.
Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde, İtalyan matematikçi Gianfrancesco Malfatti'nin 1803 tarihinde ortaya attığı ve yüzlerce bilim insanının çözmek için gayret ettiği matematik sorusunu 201 yıl sonra çözen emekli matematik öğretmeni, dillerden düşmeyen onlarca şarkının söz yazarı ve besteci Mustafa Töngemen’in katılımıyla “Geometri ve Şiir Söylemleri” paneli düzenlendi.
Panele, Bucalılar ve Töngemen’in eski öğrencileri büyük ilgi gösterdi.
10 YIL SONRA DERS ANLATTI
Geometrinin hayatımızın her alanında yer aldığını belirten Töngemen, panelde eski öğrencilerine geometri dersi verdi. 10 yıl sonra ders anlatmanın heyecanını yaşadığını belirten Töngemen, kendi yazdığı şiirleri de seslendirdi.
"BİLİME VE SANATA ÖNEM VERİYORUZ"
Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber de böyle önemli bir ustayı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını söyledi. Buca Belediyesi olarak bilime ve sanata çok önem verdiklerini belirten Özreçber, bunun meyvesini de dünya çapında düzenlenen bilim ve sanat yarışmalarında aldıkları başarılarla topladıklarını söyledi. Özreçber, Töngemen’e günün anısına çiçek takdim etti.
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