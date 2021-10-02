Kim Milyoner Olmak Milyoner'e katılan matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden bir yarışmacı katıldı. Genç kız "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusuna yanlış cevap verip elenince olay, sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun
sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı.
Kendini tanıttığı bölümde çeşitli uluslararası yarışmalara
katıldığını ifade eden Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında
da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.
İKİNCİ SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI
İlk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem
çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem" dedikten sonra genellikle
hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla
yanıtlayan Dilbaz, ikinci soruyu ise "seyirciye sorma" hakkını kullanarak
geçti.
"METROBÜS" CEVABI HERKESİ ŞAŞIRTTI
Üçüncü aşamada ise Dilbaz, "Filika, genellikle hangi
araçta bulunur?" sorusu ile karşılaştı. Ancak gemi, tren, uçak ve metrobüs
şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçerek yanlış cevabı vermiş
oldu. Doğru yanıtın "Gemi" olduğunu öğrenen yarışmacı, büyük
şaşkınlık yaşadı.
Öte yandan genç kızın soruya verdiği yanıt, sosyal medyada gündem oldu.
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