2. Şavşat Kültür ve Sanat Şenliği’ne geri sayım: “Bu sadece bir şenlik değil, ortak geleceğin inşasıdır”

Şavşat Kültür ve Sanat Şenliği bu yıl ikinci kez doğanın, emeğin ve kültürün sesiyle Şavşat’ta yankılanacak. 8–9 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik öncesi hazırlıklar sürerken, Şavşat Kültür ve Sanat Evi adına Mehmet Fatih Keskin ve Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, şenliğin ruhunu ve anlamını samimi ifadelerle aktardı.

“BU SADECE BİR ŞENLİK DEĞİL, ORTAK GELECEĞİN İNŞASIDIR”

Mehmet Fatih Keskin, etkinliği yalnızca bir kutlama değil, ortak hafızayı yeniden kurma ve geleceği birlikte tasarlama fırsatı olarak tanımladı:

“Biz Şavşat’ta toprağın bereketini, dağın sessizliğini, insanın dostluğunu bir araya getirmek istiyoruz. Bu şenlik halkın dayanışma ve üretme gücünün yeniden görünür kılınmasıdır.”

Keskin, 8 Ağustos Cuma günü Efkar Tepesi’nden başlayacak kortej yürüyüşü, çocuk atölyeleri ve Fakir Baykurt’un yaşamı ve edebiyatı üzerine düzenlenecek panelle programın açılacağını duyurdu.

“Çocuklar geleceğimizdir; onları sanatla tanıştırmak istiyoruz. Fakir Baykurt’u anmak ise bu toprakların belleğini canlı tutmak demektir.”

“Her mahalleden, her yaştan insan bu şenlikte olmalı”

Keskin, şenliğin aynı zamanda bir toplumsal hatırlama ve dayanışma anı olduğuna da dikkat çekti:

“Her yaştan, her köyden insanı burada görmek istiyoruz. Çünkü bu sadece bizim değil, hepimizin şenliği. Birlikte üretirsek yaşatabiliriz kültürümüzü.”

“BU SADECE İZLENEN DEĞİL, YAŞANAN BİR ŞENLİK OLACAK”

Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun ise şenliğin yalnızca Artvin’e değil, Türkiye’deki tüm yerel kültür hareketlerine ilham verecek nitelikte olduğunu söyledi:

“İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir… Nerede yaşarsak yaşayalım köklerimizi unutmadık. Bu şenlik halkın bir araya gelişinin, kültürünü sahiplenmesinin adıdır.”

Altun, 9 Ağustos Cumartesi günü Ciritdüzü Köyü’nde (Tilapin Düzü) gerçekleşecek programın sadece sahne gösterilerinden ibaret olmayacağını vurguladı:

“Burada çocuklar atölye yapacak, kadınlar birlikte söyleyecek, yaşlılarımız eski günleri hatırlayacak, gençler geleceği düşleyecek. O yüzden bu bir şenlikten fazlasıdır.”

KAPANIŞTA BÜYÜK BULUŞMA: TURGAY DEMİR KONSERİ

Şenliğin finalinde, Turgay Demir’in vereceği konser tüm katılımcıları bir araya getirecek. Altun:

“Birlikte türkü söylemek, birlikte gülmek ve birlikte üretmek, bizim en büyük gücümüzdür. Bu şenlik bunun adıdır.”

“GELİN, ORADA OLALIM GELİN, TAM OLALIM”

Her iki isim de bu şenliğin köyden kente, kuşaktan kuşağa bir kültürel köprü olduğuna dikkat çekerek, Şavşatlı tüm yurttaşlara açık çağrıda bulundu:

“Bu şenlik hepimizin. Gelin, orada olalım. Gelin, tam olalım.”