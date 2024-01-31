20 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor... Günde 1000 tane satıyor!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:19

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:19

Bursa'da 23 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 20 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi.

Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek, müşterilerine sunmaya başladı. Müşterilerin günden güne daha fazla ilgi gösterdiği tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı.

20 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, "Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor" dedi. İrfan Çiftçi tatlının tarifini soranlara ise 'Biz de unuttuk" yanıtını verdiğini söyledi. Her gün binlerce 'Duvalı Tatlı' kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.