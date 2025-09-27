Kara Cuma yani Black Friday indirim günlerinin başlayacağı tarih, fırsat indirimlerini kaçırmak istemeyen alışveriş tutkunları tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, 2025 Black Friday indirim günleri ne zaman? Black Friday kaç gün sürüyor?

2025 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday 28 Kasım 2025’te gerçekleşecek, onu 1 Aralık 2025’te Cyber Monday takip edecek ve birçok perakendeci hafta sonu boyunca indirimler sunacak.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Son 5 yılda, perakendeciler Black Friday satışlarını artırmak için farklı stratejiler uyguladı. Bazı markalar yalnızca Black Friday günü %80’e varan tek günlük indirimler sunarken, bazıları hafta sonu boyunca Cyber Monday’e kadar süren kampanyalar düzenliyor. Hatta bazı durumlarda bu süre 30 güne kadar uzayabiliyor. Ancak bu tamamen perakendecilerin inisiyatifine bağlıdır; markalar, rakiplerinden öne çıkmak veya gereksiz indirimlerden kaçınmak için farklı yöntemler uyguladığından kampanyalar siteye göre değişiklik gösterebilir.

BLACK FRİDAY TARİHÇESİ

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.