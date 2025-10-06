AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceden 150 bin TL olan faizsiz evlilik kredisinin 250 bin TL olarak yenileneceğini duyurdu. Peki, 2025 evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler alabilir?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evleneceklere yönelik kredi desteği başvuruları 1 Ekim itibarıyla başladı. Başvurular, ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinde yer alan “Başvuru Yap” linki üzerinden gerçekleştiriliyor.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının 250 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Evlenecek çiftlerin kredi desteğinden yararlanabilmeleri için belirlenen şartlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz mal sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve bu hizmetlere katılmak,

Evlilik sonrası sunulacak eğitim programlarına 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene veya bu düzenin işleyişine karşı suçlar; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ya da uyuşturucu/uyarıcı madde ile ilgili suçlardan kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi desteğinden faydalanmamış olmak.

Bu koşulları sağlayan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden evlilik kredisi başvurusu yapabilecek.