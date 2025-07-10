2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı, gündüz turistlere gece de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.