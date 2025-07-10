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2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu
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2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

10.07.2025 13:17:00
Güncellenme:
DHA
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2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda 70 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 2025’in ilk caretta caretta yavruları, denizle buluştu.

2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı, gündüz turistlere gece de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

6 kilometrelik kumsala sahip İztuzu'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Saat 20.00'den sonra kumsal, görevlilerin misafirleri boşaltmasıyla caretta carettaların kullanımına bırakılıyor.

2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, kumsalda kuluçka döneminden yavruların denizle buluştuğu ana kadar çalışma yürütüyor.

2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

Kuluçka dönemlerini tamamlayıp kabuklarından kurtulan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Denize 5 ile 50 metre uzaklıktaki yuvalarından ayrılan yavrular, 70 günlük kuluçka döneminin ardından denize doğru yola çıkıyor.

2025'in ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

Öte yandan, caretta carettaların yuvalama alanı ise 600'e ulaştı.

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