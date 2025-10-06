2025 Nobel Tıp Ödülü, bağışıklık sisteminin düzenleyici mekanizmalarını keşfeden Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi’ye verildi. Peki, 2025 Nobel Tıp Ödülü sahibi Mary Brunkow kimdir? Mary Brunkow çalışmaları...

MARY BRUNKOW KİMDİR?

Mary Brunkow, bağışıklık sisteminin kendi dokularına zarar vermesini önleyen mekanizmaları açıklayan bilimsel çalışmalarıyla 2025 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülen üç isimden biridir. Brunkow’un araştırmaları, özellikle periferik bağışıklık toleransı alanında yaptığı katkılarla öne çıkmaktadır. Bu keşif, otoimmün hastalıkların nedenlerini anlamada ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Brunkow’un bilimsel yaklaşımı, bağışıklık sisteminin karmaşık denge mekanizmalarını çözümleyerek, immünoterapi ve hastalık önleme stratejilerine yeni bir perspektif kazandırmıştır.