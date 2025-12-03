Yerli Malı Haftası, aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merakla araştırılan konuların başında geliyor. Peki, 2025 Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası'nda neler yapılır?

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası, her sene 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA NELER YAPILIR?

Hafta boyunca yerli ürünlerin kullanımının, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemi vurgulanır. Okullarda hafta boyunca düzenlenen etkinlikler için öğrencilerden yerli malına uygun olacak ürünler getirmeleri istenir. Haftanın önemini anlatan hikaye ve şiirler okunur, çeşitli el işi etkinlikleri yapılır. Böylece erken yaştan itibaren yerli malı bilincinin oluşturulması sağlanır.