2026 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü tarihçesi ne?

Anneler Günü 2026 tarihi yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü tarihçesi ne?

2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl yani 2026 yılında Mayıs ayının ikinci pazar günü 17 Mayıs'a denk geliyor. Yani 2026 Anneler Günü 17 Mayıs'ta kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.