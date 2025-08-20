2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak ülke belli oldu

Dünyanın en büyük canlı televizyon müzik etkinliği olan Eurovision Şarkı Yarışması 2026'ya Viyana'nın ev sahipliği yapacağı çarşamba günü açıklandı. Bu, Viyana'nın 1967 ve 2015'ten sonra üçüncü ev sahipliği olacak.

Avusturya'nın kamu yayıncısı ORF, finalin 16 Mayıs'ta Avusturya'nın en büyük kapalı arenası olan Wiener Stadthalle'de yapılacağını duyurdu.

ORF Genel Müdürü Roland Weißmann, "Kapsamlı bir incelemenin ardından ve jürinin oy birliğiyle yaptığı değerlendirmeye dayanarak ORF, Viyana'nın teklifinin sadece altyapı ve lojistik açısından değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da en cazip teklif olduğu sonucuna vardı," dedi.

Belediye Başkanı Michael Ludwig ise "Viyana Belediye Başkanı olarak, Viyana'nın galip gelmesinden ve önümüzdeki yıl Avusturya'yı bir kez daha temsil edecek olmasından dolayı doğal olarak çok mutluyum. Birlikte harika bir Mayıs ayı geçireceğimize inanıyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.