Hristiyan dünyasının en önemli bayramı olan Paskalya dünya çapında milyonlarca insan tarafından kutlanıyor. Peki, 2026 Paskalya ne zaman? Paskalya bayramı nedir, nasıl kutlanır?

PASKALYA NE ZAMAN?

Paskalya Bayramı, bu yıl 5 Nisan 2026 Pazar günü kutlanacak.

PASKALYA BAYRAMI NEDİR?

Paskalya aslında Aramice'de Paskha, İbranice'de Pesah, Grekçe'de Paskha olarak Türkçe'ye girmiştir. Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

PASKALYA BAYRAM'I NASIL KUTLANIR?

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır; mumlar yakılır; dualar okunur.

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı.

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.

PASKALYA’DA YUMURTALAR NEDEN KIRMIZIYA BOYANIR?

Paskalya geleneğinde kırmızı renk, Hristiyan inancına göre çarmıha gerilen İsa Mesih’in kanını temsil eder. Bu nedenle yumurtaların kırmızıya boyanması, onun çektiği acıyı ve insanlık için yaptığı fedakârlığı hatırlatan bir sembol olarak görülür.

YUMURTA YENİDEN DOĞUŞUN SİMGESİDİR

Yumurta, birçok kültürde olduğu gibi Paskalya geleneğinde de yeniden doğuşu ve yeni hayatı temsil eder. Hristiyan inancında bu durum, İsa’nın ölümden sonra yeniden dirilmesini simgeler.

Bu nedenle yumurtanın kırmızı renkle boyanması iki sembolü birleştirir:

Kırmızı renk: İsa’nın fedakârlığı

Yumurta: Diriliş ve yeni hayat

ORTODOKS GELENEĞİNDE DAHA YAYGINDIR

Kırmızı yumurta geleneği özellikle Ortodoks Hristiyanlar arasında yaygındır. Paskalya günü insanlar birbirlerinin yumurtalarını tokuşturur. Yumurtası kırılmadan kalan kişinin o yıl şanslı olacağına inanılır.