2050'de haritadan silinme riski: İklim krizinin en çok tehdit ettiği 3 bölge

İklim değişikliği, küresel ısınmaya en az neden olan ülkeleri dahi en ağır bedeli ödemeye zorluyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ve diğer uluslararası araştırmaların verilerine göre, coğrafi konumları, ekonomik yapıları ve düşük adaptasyon yetenekleri nedeniyle 2050'ye kadar en büyük risk altındaki ülkeler ve bölgeler mercek altında.

1. BÖLGE: DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ VE YOK OLMA TEHLİKESİ

Deniz seviyesinin yükselmesi, iklim krizinin en somut ve geri dönüşü olmayan tehditlerinden biridir.

Küçük Ada Devletleri (Maldivler, Tuvalu, Fiji): Bu ülkeler, yükselen deniz seviyesi karşısında varoluşsal bir tehditle karşı karşıyadır. Başkentlerin dahi sular altında kalma riski bulunmakta, tatlı su kaynakları tuzlu su girişi nedeniyle kirlenmektedir.

Alçak Kıyı Ülkeleri (Hollanda, Bangladeş): Hollanda, yüzyıllardır denizle mücadele etse de, yükselen seviyeler ve kuvvetli fırtınalar riskleri artırmaktadır. Bangladeş ise yoğun nüfusu, alçak kıyı coğrafyası ve muson yağmurlarındaki düzensizlik nedeniyle en savunmasız ülkelerden biridir.

Vietnam: Mekong Deltası gibi hayati tarım alanlarının tuzlu su baskınına uğrama tehlikesi, ülke ekonomisi için büyük risk taşımaktadır.

2. BÖLGE: AKDENİZ HAVZASI VE ORTA DOĞU (KURAKLIK VE AŞIRI SICAKLIK)

Akdeniz Havzası, bilim insanları tarafından en hassas bölgelerden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye, Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkeler yoğun risk altındadır.

Türkiye ve Yunanistan: Kuraklık, su stresi ve aşırı sıcak hava dalgalarının sıklığı ile şiddetindeki artış, tarımı, orman yangınlarını ve turizmi doğrudan tehdit etmektedir. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgeleri, su kaynaklarının azalması nedeniyle kritik seviyededir.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA Bölgesi): Bu bölge, sıcaklık artışlarının küresel ortalamanın üzerinde seyrettiği ve bazı şehirlerin yaz aylarında insan yaşam sınırını zorlayan sıcaklıklara ulaştığı tespit edilmiştir (Örn: Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan'daki bazı kentler).

3. BÖLGE: YÜKSEK BAĞIMLILIK VE ZAYIF ALTYAPI (AFRİKA VE GÜNEY ASYA)

Gelişmekte olan ekonomiler, tarıma yüksek bağımlılıkları ve iklim olaylarına karşı zayıf altyapıları nedeniyle ağır darbeler almaktadır.

Sudan, Etiyopya, Nijerya: Bu ülkelerde kuraklık ve düzensiz yağışlar gıda güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Sel, kıyı şehirlerindeki (Lagos, Dakar) altyapıyı çökertme potansiyeline sahiptir.

Güney Asya (Hindistan, Pakistan): Himalaya buzullarının erimesiyle önce sel, sonra kuraklık tehdidiyle karşı karşıyadırlar. Aşırı sıcak hava dalgaları yüz milyonlarca insanı etkilemektedir.

KÜRESEL EKONOMİK ETKİ

Rapora göre, 2050'ye kadar iklim krizi nedeniyle küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) milyarlarca dolar kaybetmesi beklenmektedir. Bu kayıplar, en çok etkilenen ülkelerin yanı sıra, küresel tedarik zincirleri aracılığıyla tüm dünya ekonomisine yansıyacaktır.