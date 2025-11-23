Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlayacak. Peki, 24 Kasım Pazartesi Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar var mı?
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
24 Kasım Pazartesi günü okullar yarım gün tatil değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm eğitim kurumlarında tam gün eğitim-öğretim faaliyeti devam edecektir.
24 KASIM ÖĞRTMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olmuyor. Eğitim Öğretim yarın devam edecek.