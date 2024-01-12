240 milyon TL değerinde, denizden çıkarılmayı bekliyor

Yayınlanma: 12.01.2024 - 16:48

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:00

SS Pacific adlı ahşap gövdeli bir buharlı gemi, 1875'te Kanada'nın Victoria kentinden yola çıktı ve içinde yaklaşık 300 kişiyle San Francisco'ya doğru yelken açtı.

SS Pasifik, Orpheus adlı başka bir gemiyle çarpıştığı için hedefine asla ulaşamadı ve kazadan sağ kurtulan iki kişiye göre, ikiye bölünerek 1 saat içinde karanlık sulara gömüldü.

Geminin kargo bölümünde, bugünün parasıyla yaklaşık 8 milyon dolar (240 milyon TL) değerinde altın bulunuyordu.

Gemi enkazının keşfi 2022 yılında duyuruldu ve batık hazineyi kurtarmak için ekipler çalışmalarına başladı.

ASLAN PAYI, KURTARICININ

Rockfish adlı bir grup, geminin özel kurtarma haklarına sahip ve genel müdürleri Ethan Benson, altın için dalış yapacak ekibi uzun uğraşlar sonucunda oluşturdu.

Benson, basına demecinde, "[Batığa] birkaç talip vardı. Geçtiğimiz yıl boyunca kargonun sigortacılarıyla bir dizi görüşme yaptık. Yaklaşık yedi hafta önce de onlarla, kargonun sigortalı kısmını kapsayan bir anlaşmaya vardık. Hâlihazırda, geçerli bir talebi olmayan bir hak sahibimiz var, onlarla birlikte çalışıyoruz. Sigortacılarda olduğu gibi; başarılı olunduğu takdirde hak sahipleri de taleplerinin bir yüzdesini alırlar ve geri kalanı (oldukça büyük olan) genellikle bir kurtarma ödülü olarak kurtarıcıya gider..."

UZAKTAN KUMANDALI ARAÇLAR KULLANILACAK

Uzaktan kumandalı araçlar, bu yıl gemideki eserleri ve özellikle altını kurtarmanın ilk adımı olarak gemi enkazına gönderilerek keşif yapılacak.

Batıktaki altının yaklaşık değeri biliniyor ve Benson, "herkesin zamanına değeceğine inanıyoruz" diyor.

ABD tarihinin en kötü deniz felaketlerinden birinin yaşandığı gemi enkazından kurtarılabilen eserler müzeye gönderilebilir.

Geminin ahşap kısmından bugüne ulaşan tek parça, olağanüstü koşullara son derece dayanıklı altın dışında bir şeylerin kurtarılabilmesinin pek mümkün olmadığını söylüyor.

Geminin ahşap kısmından günümüze gelen bir parça...

GEMİNİN KAPTANI

Geminin kaptanının, eski bir Konfederasyon subayı ve Amerikan İç Savaşı'nı kaybeden Amerika Konfedere Devletleri'nin başkanı Jefferson Davis'in kayınbiraderi, Jefferson Davis Howell olduğu söyleniyor.

Orpheus'a ne olduğunu merak edenler için: Gemi, kazadan sonra yoluna devam edebilmiş, ancak o gecenin ilerleyen saatlerinde enkaza dönmüş, fakat mürettebatı hayatta kalmayı başarmıştır.