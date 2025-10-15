Milyonlarca öğrenci, ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi’ ya da "28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim okullar var mı?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu nedenle üniversitelerde 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil.

Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.